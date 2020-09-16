نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ القاهرة: خفضنا 50% من قيمة التصالح في البناء لتحفيز المواطن في المقال التالي
وأكد المحافظ، على رؤساء الأحياء بتسهيل الإجراءات على المواطنين عند استلام الطلبات وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم والرد على استفساراتهم .
وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على رؤساء الأحياء بتوفير وسائل الراحة للمواطنين (كراسى ومراوح ومبردات مياه) كما حرص على الاستماع الى اراء المواطنين وأبرز المعوقات التى تواجههم ونسب التخفيض التى تم اقرارها، مشيرًا إلى أنه تم تخفيض قيمة مقابل التصالح في بعض المخالفات لما يقارب 50% من القيم الواردة بالقرارات السابقة استكمالا للتسهيلات التى تقدمها المحافظة للمواطنين وتحفيزا لهم على استكمال الإجراءات ومراعاة للبعد الاجتماعى .
وأشار المحافظ إلى أنه تم مد العمل بالمراكز التكنولوجية العاملة في استقبال طلبات التصالح بكافة أحياء العاصمة حتى السادسة مساء مع استمرار العمل يومي الجمعة والسبت وذلك تيسيرا على المواطنين نظرا للإقبال الكبير على تقديم طلبات التصالح، كما تم إتاحة إمكانية الدفع بعدد من البنوك لتخفيف التزاحم على الأحياء ومراكز خدمة المواطنين وسرعة تسليم الأوراق .
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