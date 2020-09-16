اليوم.. افتتاح معرض القاضى الثالث للكتاب

يفتتح المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادى القضاة، اليوم الأربعاء، فعاليات معرض القاضى الثالث للكتاب بالنادى النهرى فى العجوزة، الساعة السابعة مساء، بمشاركة أكبر دور النشر للكتب القانونية والثقافية وستستمر فعاليات المعرض حتى الثالث من أكتوبر المقبل.





ويقدم المعرض تخفيضات على الكتب القانونية والثقافية تصل إلى 60%، علما بأن أقسام المعرض ستكون فى استقبال الزوار من القضاة وأسرهم من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الحادية عشر مساء، طوال أيام الأسبوع، مع اتخاذ كل الاحتياطات والتدابير اللازمة للتباعد الاجتماعى، حفاظا على صحة وسلامة مرتادى المعرض.

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