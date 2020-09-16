عاجل..  السيسى يفتتح عددا من المنشآت التعليمية بالفيديو كونفرانس

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، عددا من المنشآت التعليمية بالفيديو كونفرانس.



افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، عددا من المنشآت التعليمية بالفيديو كونفرانس. جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس اليوم لمقر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وعدد من الجامعات الأخرى الأهلية ومشروعات لوزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم.

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