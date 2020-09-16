عاجل.. الرئيس السيسى: الحكومة بتتحرق عشان مصر متتحرقش

وأضاف الرئيس السيسى، خلال حضوره فعاليات افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وعدد من المدارس والجامعات، اليوم الأربعاء، "بدل ما يساعدوا بيحاولوا يهدموا البلد.. بيدفعوا فلوس وبيجندوا إعلامهم لهدم مصر". وتساءل الرئيس السيسى: "هو دا رد الجميل؟ أقول للمصريين اوعوا حد يهد بلدكوا.. أقسم بالله دا يرقى لحد الخيانة والتآمر". وتابع: "الحكومة بتتحرق معايا.. كل ما يعملوا أقولهم مش كفاية.. الحكومة بتتحرق عشان متتحرقش مصر".

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