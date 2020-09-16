عاجل.. السيسى: إطلاق اسم شينزو آبى على المرحلة الجديدة بالجامعة اليابانية

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، اسم "مجمع شينزو آبى" على المرحلة الجديدة من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، تقديرا لجهود اليابان ودعمها لجهود مصر فى تحقيق تقدم فى المجال التعليمى.





ووجه السيسى، خلال كلمته فعاليات افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وعدد من المدارس والجامعات، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، التحية للبرلمان اليابانى والسفير اليابانى فى القاهرة، ماساكى نوكى. ويستعد يوشيهيدى سوجا، الزعيم الجديد للحزب الليبرالى الديمقراطى الحاكم فى اليابان، لتولى منصب رئيس وزراء البلاد، اليوم الأربعاء، وسط ركود تاريخى وجائحة فيروس كورونا، وذلك بعد استقالة المجلس الوزارى لرئيس الوزراء السابق، شينزو آبى، جماعيا فى ساعة مبكرة من صباح اليوم.

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