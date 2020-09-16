التعليم العالى: إنشاء 5 جامعات تكنولوجية بالتعاون مع وزارة الاتصالات

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى:"إننا نجحنا فى نشر أكثر من 25 ألف بحث علمى دوليا خلال العام الجارى"، مشيرا إلى أن موزانة التعليم العالى زادت 100% خلال السنوات الماضية لتنفيذ المشروعات المخطط لها فى أسرع وقت.





وأضاف عبد الغفار خلال كلمته فعاليات افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وعدد من المدارس والجامعات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء: "أنشأنا 5 مجمعات تكنولوجية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات". وتابع وزير التعليم العالى والبحث العلمى:"32 ألف طالب وطالبة تقدموا للالتحاق بثلاث جامعات أهلية جديدة، ونعمل على إنشاء 10 جامعات أهلية جديدة بالجامعات الحكومية"، منوها بأن أفرع الجامعات الدولية فى مصر قللت نسبة اغتراب الطلاب المصريين.

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