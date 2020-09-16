القوى العاملة: تحصيل 9 ألاف جنيه مستحقات مصري بميلانو

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، القنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، نجح في توفير 40 فرصة عمل داخلية ، وتسوية 32 شكوى وديا للعمالة المصرية مع أصحاب الأعمال، وإحالة شكوى للقضاء، ومازال هناك 13 شكوي تحت البحث والدراسة ، وذلك من إجمالي 46 شكوي ، فضلا عن تحصيل مستحقات مواطن مصري بلغت 480 يورو ، أي ما يوازي 8 آلاف و 961 جنيها مصريا تقريبا .

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة: إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كافة المجالات مع الملحق العمالي مجدي حسنين رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو - إيطاليا، أكد أن إجمالي الزيارات واللقاءات الاستشارات التي قام بها بنحو 447 ، حيث تم العمل عن بعد طبقا للإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من تداعيات فيروس كورونا، وزيارات للجهات الحكومية وأصحاب الأعمال لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات .