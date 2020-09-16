عرضت الاحتفالية الخاصة بافتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلما تسجيليا عن المشروعات القومية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى.
واستعرض الفيلم التسجيلى ما تم انجازه خلال السنوات الماضية من بناء جامعات جديدة سواء فى المدن الجديدة أو تطوير الجامعات الموجودة حاليا، من اجل توفير فرص تعليم متميزة فى مختلف ربوع مصر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد أن الدولة المصرية سعت إلى الدخول مبادرات الاتصالات وتأهيل الشباب المصرى للسوق العالمى، قائلا: "دائما ما يقال أن عدد البشر الكبير عبء ولكن إذا تم البحث والنظر إلى الفرص الموجودة سواء على مستوى الوطن أو الإقليم أو العالم، يمكننا أن نوفر فرصة لأولادنا على الالتحاق بسوق الاتصالات من خلال توفير الكفاءة والمواصفات المطلوبة لدخول المجال بقوة لأن لدينا شباب كبير وواعى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن المشروعات القومية فى مجال التعليم العالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.