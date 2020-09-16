السيسي للمصريين: هل أنا ضيعتكم في 2013 ولا قدمت نفسي فدا مصر؟

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يراهن دائما على المصريين ودعمهم.

ووجه الرئيس حديثه للمصريين متسائلا: "هل أنا ضيعتكم في 2013؟، ولا قدمت نفسي للجيش فدا مصر".

وأضاف: "كان عندنا مشاكل في الطاقة والوقود خلصت ولا لسه موجودة، وكان عندكم مشاكل مع الإرهابيين قتلوا أبناءكم، ولكن أبناءكم ضحوا من أجل الاستقرار، لو كنت مترددا هل كنت سأقدم على الإصلاح الاقتصادي".

وتابع: "راهنت على الشعب لتحمل تكاليف الإصلاح ولما عملنا كدة كسبنا، وفي أصعب الأوقات على كل دول العالم نجد أن مصر متقدمة".