نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب إحاطة بشأن شكاوى المواطنين من مصروفات المدارس الخاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم طارق شوقي، بشأن شكاوي عدد من المواطنين على إجبارهم على دفع الرسوم والمصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة.

وأضاف "طلعت" في طلبه، اليوم الأربعاء، أن هناك إجبارًا للأسر المصرية مع الإعلان عن بدء العام الدراسي الجديد علي دفع جميع الرسوم الدراسية بشكل كامل دون منح فرصة التقسيط، مثلما كان يتم في الأعوام السابقة ووفق ما تتيح القوانين المنظمة.

وأشار النائب إلى أن هذا الأمر يُمثل مواصلة للاستغلال السيئ من المدارس الخاصة للأزمات التي تمر بها الدولة المصرية، والضغط علي المواطنين بأعباء جديدة، وهو الأمر الذي يتطلب التدخل من وزير التربية والتعليم وتفعيل جميع التحركات لتخفيف هذه الأعباء على المواطن.

ولفت "طلعت" إلى أنه يؤمن بأن وضع المدارس الخاصة له بعض الاعتبارات ولكن ليس على حساب المواطن وأسر الطلاب الذين يستهدفون في الأساس السعي نحو خدم تعليمية أفضل وبمستوي متطور، وبالتالي لا بد من الرقابة والمتابعة الدقيقة من الجهات المعنية لهذه الشكاوي والسعي نحو وضع حد للاستغلال السيئ من المدارس الخاص لأزمات الدولة المصرية والضغط على المواطن.

واختتم عضو مجلس النواب، حديثه بالتأكيد أن تطوير منظومة التعليم في مصر ومواجهة تحدياتها ضرورة مهمة وهو ما يقوم به وزير التربية والتعليم طارق شوقي، ونلمس خطوات فعالة فى ذلك ولكننا مازلنا بمزيد من الجهد والتعاون بين الجميع وفي القلب منهم أيضا الأسرة المصرية.