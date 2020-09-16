انت الان تتابع تفاصيل خبر بشائر العام الجديد.. السيسي يُعلن تخفيض الضرائب ورفع الحوافز لهؤلاء الموظفين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بشائر سارة للمعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث أكد الرئيس ” عبد الفتاح السيسي” أن المعلم والطبيب كلا منهما لهما دور ورسالة سامية في بناء الإنسان، وان المعلم يُنشأ شخصية سوية، والطبيب الجيد يُحافظ على صحة الإنسان وحمايته من الأمراض، وبناء على تصريحات الرئيس فإن لكل منهما دور وضح وصريح في خدمة الإنسان.

السيسي يُخفض الضرائب عن المعلمين

وأضاف الرئيس من خلال كلمته في افتتاح الجامعة اليابانية بمحافظة الإسكندرية وجامعات أهلية، أن الدولة قررت أن تقوم بإعفاء المعلمين من الضرائب بنسبة 60%، وان ذلك سوف يتم تطبيقه من العام القادم على جميع المدرسين، وأن علاوات المدرسين سوف تزيد بنسبة تتراوح من 10% إلى 12%، مشيراً أن الدولة رفعت حافز المعلم من 150 جنيه إلى 375 جنيهاً مع بداية العام المالي الجديد.

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وأوضح الرئيس المجهود الذي يقوم به المعلمين أنه سوف يتم رفع الرواتب لرفع العبء عن المدرسين وأسرهم خلال الفترة القادمة، ووجه حديثه لوزير التعليم الدكتور ” طارق شوقي” قائلاً: ” أعتقد أن المدرسيين هيبقوا راضين عنك دلوقتي”.