“بالفيديو” توجيهات رئاسية بـ زيادة الكادر والحافز الإضافي للمعلمين وإعفاء ضريبي 60%

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محمد سياف - ابو ظبي - زيادة الكادر والحافز الإضافي للمعلمين وإعفاء ضريبي 60%، كانت هذه أبز توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

زيادة الكادر والحافز الإضافي للمعلمين وإعفاء ضريبي 60%

حيث قال الرئيس السيسي أن الطبيب والمعلم يقومان بأفضل وأقدس المهن تجاه الإنسان، فالطبيب مختص بصحة الإنسان والمعلم مختص بوعيه وتعليمه، لذا وجب الإهتمام بهاتين الفئتين لتخريج أجيال متعلمة وتتمتع بصحة جيدة.

كما وجه السيسي بـ زيادة الكادر والحافز الإضافي للمعلمين وإعفاء ضريبي 60%، وأشار إلى أن الكادر سيزيد إلى 12%، والحافز سيزيد من 150 إلى 375 جنيه، وطالب الرئيسي بدراسة الموضوع كي يكون المصريين راضين عن الوزير.

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وجاءت توجيهات الرئيس السيسي اليوم خلال افتتاحه الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

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