فيديو.. السيسى للمشككين فى إنجازات الدولة: هتروحوا من ربنا فين؟

وأضاف السيسى خلال افتتاحه اليوم لمقر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وعدد من الجامعات الأهلية ومشروعات لوزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم: "أحذر المواطنين من محاولات التشكيك المستمرة التى تصل إلى حد التآمر ضد الدولة، إحنا نجحنا فى إنهاء مشاكل الطاقة والوقود والقضاء على الإرهاب"، وخاطب المشككين فى إنجازات الدولة المصرية قائلا: "هتروحوا من ربنا فين".

وتابع الرئيس السيسى: "رهانى دائما على وعى الشعب المصرى ودعمه للدولة فى مواجهة التحديات".

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