عاجل.. السيسى: كفوا ألسنة الكذب والتشكيك

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة قوية لكل المشككين فى إنجازات الدولة المصرية قائلا: "كفوا ألسنة الكذب والتشكيك عنا"، مضيفا أنهم بوجهين المعلن منه هو التغيير، والوجه الخفى هو تدمير الأمة المصرية من أجل مشروعهم التدميرى والتخريبى الذين فشلوا فى إنجاحه من قبل بفضل تكاتف المصريين ضدهم.





وأضاف السيسى ذلك خلال افتتاحه اليوم لمقر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وعدد من الجامعات الأهلية ومشروعات لوزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم، "سنفعل كل شىء جميل لبلدنا حتى يتعجب العالم من كيفية تحقيقنا لهذه الإنجازات". وتابع السيسى: "من 100 سنة وأكثر كانت الدولة المصرية ظروفها الاقتصادية أفضل، ولم تنس أنها تساعد وتتعاون من أجل الخير والبناء"، ونرى البعض منهم لما الصورة تغيرت بدل ما مد يد البناء والتعاون، يبحث عن هدم مصر، وهد بلد فيها 100 مليون، بقول للمصريين هو ده رد الجميل؟ ومصر كلها أيادى طيبة ونواياها طيبة، يبقى رد الجميل أنهم عاوزين يهدونا"، مؤكدا يبقوله: "إن الله لا يصلح عمل المفسدين".

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