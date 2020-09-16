محمد منظور: السيسى يبذل قصارى جهده فى تطوير منظومة التعليم الجامعى

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وكذلك عدد من الجامعات الأهلية ومشروعات لوزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم، يعكس إرادة القيادة السياسية نحو بناء الإنسان المصرى كما يجب أن يكون وفق دراسات استراتيجية مُحكمة باعتباره أحد أهم ثروة تمتلكها الدولة المصرية.





وأضاف منظور، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن مصر الجديدة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تولى أهمية قصوى لبناء الإنسان المصرى صحيًا وثقافيًا وعلميًا، مُؤكدًا أن الرئيس يبذل قصارى جهده فى تطوير منظومة التعليم الجامعى، بما فيه من إنشاء الجامعات الجديدة الأهلية، والحكومية، والدولية، والتكنولوجية فى مختلف محافظات الجمهورية، وكذلك التحول الرقمى وتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية بالجامعات وتعميمه على كافة طلبة الجامعات فى جميع التخصصات فى إطار المشروع القومى لتنفيذ الاختبارات المميكنة، مُشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يثق تمامًا فى ثقافة ووعى الشعب المصرى بكافه طوائفه حول مساندتهم لمؤسسات الدولة وأنهم لا يلتفتوا وراء الشائعات التى يبثها الإعلام المُمول من أعداء الوطن.

كما أكد الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسى للشباب المصرى الواعى الحر بأن الدولة على أتم الاستعداد نحو توفير التعليم وإطلاق مبادرات التأهيل إليهم فى مختلف المجالات يعكس حرصه واعتماده على الشباب فى بناء مصر الجديدة باعتبارهم ثروة قومية لابد من استغلالها، مُذكرًا أن إعلان الرئيس بأن الدولة تقوم بالتخطيط حول مواجهة الزيادة السكانية خلال 30 عامًا تؤكد حرصها على حل الأزمات قبل وقوعها وليس بعد حدوثها.

وأشار منظور، إلى أن مُطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الوزراء ووزير المالية بإعداد دراسة للقيام بعدد من الإجراءات لتحسين أوضاع المعلمين المالية خلال المرحلة المقبلة، تأتى عرفنًا بدورهم الذين يبذلوه فى خدمة المواطن المصرى.