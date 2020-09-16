الوفد يعلن الاستمرار فى القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب

عقدت الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعات، خلال الأيام الماضية، برئاسة النائب فؤاد بدراوى، سكرتير عام الحزب، لدراسة قرار خوض انتخابات مجلس النواب، ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر".





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