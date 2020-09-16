طارق شوقى يعلن إجراء اختبار دولى لطلاب الصف الرابع الابتدائى

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم الفني، إن النظام التعليم الجديد للطلاب بدون امتحانات حتى الصف الثالث الابتدائى، ويستفيد منه قرابة 8 ملايين طفل، موضحا أنه من المقرر أن يخوض طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان دولي على مستوى العالم، لمعرفة وقياس الاستفادة من الدراسة خلال السنوات السابقة.

جاء ذلك خلال خلال الوزير خلال افتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة ببرج العرب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء.

وأكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم ، أن الامتحان الدولى هو عبارة عن تقييم التحصيل التربوي والدراسى لدى طلاب الصف الرابع لقياس قدرتهم على مهارات القراءة بلغتهم الأم والرياضيات وعدة مواد أخرى، حيث تشارك فى هذا الاختبار عدة دول على مستوى العالم، ويتم التقييم والمقارنة بين الدول المشاركة

وأوضحت المصادر، أن وزارة التربية والتعليم، سبق وأن شاركت فى اختبارات البيرلز الدولية "birls" على تلاميذ الصف الرابع الابتدائى كأول مرة، خلال عام 2016، حيث شارك فيها قرابة إن 7 آلاف و650 تلميذًا من المدارس الحكومية والخاصة، من 160 مدرسة فى 25 محافظة، موضّحة أن اختيار الصف الرابع الابتدائى لتوقيع الاختبارات على طلابه هو أن شرط الاشتراك فى الامتحانات أن يكون الطالب مر عليه 4 سنوات فى الدراسة.

وأشارت، إلى أن هذا الاختبار يُعْقَد كل 5 سنوات وتشارك فيه ما يقرب من 100 دولة على المستوى الوطن العربى والأوروبى، مشددة على أنها ليست مسابقة تجرى بين الدول لمعرفة الترتيب، ولكنها دراسة لقياس مستوى الطلاب فى مادة اللغة العربية والرياضيات والعلوم

وأوضحت أنه تجرى أيضا الاختبارات الدولية" TIMSS"، للوقوف على مستويات طلاب الصفين الرابع والثامن في المفاهيم والمواقف التي تعلموها في مادتي العلوم والرياضيات، ومقارنة النتائج بين الدول المشاركة.

وتابعت المصادر: الهدف أيضا من الدراسة هو معرفة مستوى التعليم فى الدول المشاركة وتطوير النظام التعليمى فيها، واختبار قدرة الطلاب على نمو الفهم وتقييم تحصيلات التلاميذ فى التنوّر القرائى، ودراسة الخبرات والمهارات القرائية التى اكتسبها التلاميذ فى المدرسة.

وتابعت أن وزارة التربية والتعليم تسدد رسوم معينة لدخول هذا الامتحان وتشرف عليه إحدى الهيئات الدولية، ويعقد الاختبار فى توقيت واحد، ويتكون الامتحان من قطعة قراءة بالنسبة للغة العربية وأخرى أدبية، وتحتوى أسئلتها على نسبة ذكاء وفهم متساوية، وتأتى الأسئلة من الهيئة الدولية المسئولة عن تقييم الدول باللغة الإنجليزية وتُتَرّجَم.