وتابع في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنه تم توجيه المحافظات بفتح المدارس القريبة من المراكز التكنولوجية لاستيعاب أعداد المواطنين وإقامة الشوادر والخيم وتجهيزها كأماكن انتظار لهم.
وأضاف أنه تم زيادة عدد الإشراف علي العاملين بالمراكز وتخصيص أماكن معينة لجميع مراحل التصالح من تلقي استفسارات المواطنين وتلقي الطلبات وتلقي نموذج 3 ودفع مبلغ الجدية لتفادي الزحام.
ولفت إلى أنه تم توجيه قيادات المحليات بمتابعة تطبيق، نسب التخفيض التي قامت به المحافظات، موضحا أن هناك محافظات مثل الغربية والدقهلية قامت بتخفيض نسب التصالح لأكثر من 60 % بعد أن خفضتها من قبل وكذلك متابعة تنفيذ التخفيض الأكبر للتصالح في القري الذي حدد 50 جنيها للمتر في كل مخالفات البناء.
وكان قد وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، بزيادة أعداد العاملين في ملف التصالح لاستيعاب أعداد المواطنين نظرا للإقبال علي التصالح قبل انتهاء المدة القانونية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متحدث التنمية المحلية يكشف لـ دوت الخليج الإجراءات الجديدة لاستيعاب إقبال المواطنين على التصالح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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