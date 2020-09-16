متحدث التنمية المحلية يكشف لـ دوت الخليج الإجراءات الجديدة لاستيعاب إقبال المواطنين على التصالح

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير، عن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها المحافظات لاستيعاب الأعداد الكبيرة المقبلة علي التصالح مع مخالفات البناء قبل انتهاء المدة القانونية المحددة في 30 سبتمبر الجاري، موضحا أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تواصل مع المحافظات لمد ساعات العمل للعاملين في الملف ل 10 مساءً بالإضافة إلى العمل والاجازات والعطلات الرسمية ومنع الإجازات للعاملين بملف التصالح.

وتابع في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنه تم توجيه المحافظات بفتح المدارس القريبة من المراكز التكنولوجية لاستيعاب أعداد المواطنين وإقامة الشوادر والخيم وتجهيزها كأماكن انتظار لهم.

وأضاف أنه تم زيادة عدد الإشراف علي العاملين بالمراكز وتخصيص أماكن معينة لجميع مراحل التصالح من تلقي استفسارات المواطنين وتلقي الطلبات وتلقي نموذج 3 ودفع مبلغ الجدية لتفادي الزحام.

ولفت إلى أنه تم توجيه قيادات المحليات بمتابعة تطبيق، نسب التخفيض التي قامت به المحافظات، موضحا أن هناك محافظات مثل الغربية والدقهلية قامت بتخفيض نسب التصالح لأكثر من 60 % بعد أن خفضتها من قبل وكذلك متابعة تنفيذ التخفيض الأكبر للتصالح في القري الذي حدد 50 جنيها للمتر في كل مخالفات البناء.

وكان قد وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، بزيادة أعداد العاملين في ملف التصالح لاستيعاب أعداد المواطنين نظرا للإقبال علي التصالح قبل انتهاء المدة القانونية.