لدينا مشاكل فوق الخيال.. السيسي: هناك تيار متصور إنه ممكن يمسك.. وبقولهم انتوا جايين تكملوا على الدولة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يستهدف تثبيت الوعي والفهم لدى المصريين حتى يتحملوا الضغط من أهل الشر الذين يريدون هدم الدولة.
وأضاف: "لا بد أن نعمل ونضحي لنعبر، ولا يوجد لدينا ثروات تغطي تكاليفنا لكن لدينا عقولا وإرادة، ولدينا تحد لتيار متصور إنه ممكن يمسك ويعملوا دولة على قد عقلهم، دولة لديها مشاكل فوق الخيال جايين تكملوا عليها".
وتابع: "والوجه المعلن لهذا التيار أمام الناس التغيير لكن قسما بالله الوجه الخفي التدمير، عاوزين تهدونا عشان نقعد 100 سنة كمان".
وتساءل: " ده الجميل اللي بيترد للمصريين.. أنا أول مرة أتكلم كدة في أشقاء وقفوا جنبنا في الظروف الصعبة لهم التحية، أما الآخرين فمن فضلكم كفوا السنة الكذب عنا وخلي الأموال اللي ربنا رزقكم بيها للبناء لديكم، هنعمل بفضل الله كل شيء جميل لبلدنا، إن الله لا يصلح عمل المفسدين".
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