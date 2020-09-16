مصر للطيران تستأنف رحلاتها الجوية إلى روسيا غدا

تستأنف شركة مصر للطيران ، غدا الخميس ، رحلاتها المباشرة المنتظمة بين القاهرة وموسكو بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا أيام "السبت والثلاثاء والخميس"، وذلك بعد فترة توقف دامت لأشهر على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد وتوقف الرحلات الجوية على مستوي العالم بسبب الجائحة الوبائية.

وطالبت مصر للطيران المسافرين على رحلاتها إلى موسكو بضرورة الحصول على شهادة طبية مع نتيجة اختبار PCR سلبية لفيروس كورونا (COVID-19) من أحد المعامل المعتمدة في مصر صادرة قبل 72 ساعة على الأكثر من تاريخ الوصول الي موسكو وأن تكون باللغة الروسية أو باللغة الإنجليزية حتى يتم السماح للمسافرين صعود الطائرة من القاهرة ، بالإضافة إلى التدابير الصحية الأخرى التي تتطلبها الشركة عند الوصول وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة لتقليل انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن الخطوط الجوية الروسية "ايرفلوت" بدأت تشغيل أولى رحلاتها الجوية "موسكو - القاهرة" الأربعاء الماضي ، بعد موافقة سلطة الطيران المدني على طلب السلطات الروسية بتشغيل رحلات جوية بين القاهرة وموسكو لكل من شركة ايروفلوت وشركة مصر للطيران، وذلك بعد توقف حركة الطيران المنتظم بين الدولتين بسبب أزمة COVID-19 منذ مارس الماضي ، حيث تم التنسيق بين كل من الشركتين مع سلطات الطيران المدني للبلدين للانتهاء من التجهيزات والترتيبات اللازمة الخاصة باستئناف الحركة الجوية بين البلدين.