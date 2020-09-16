الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والعظمى 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يكون طقس الغد الخميس، نهارا - شبورة مائية صباحا وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة تنشط احيانا.

كما تسود شبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة - طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة - طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط احيانا.

أما حالة الطقس ليلا فإنها لطيفة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدلة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيف الى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر الى مترين إلا ربع والرياح السطحية شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدل وإرتفاع الموج فيه من مترين الا ربع الى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 23

الاسكندرية 31 24

وادى النطرون 35 23

طنطا 34 23

شبين الكوم 35 23

دمنهور 33 24

بلطيم 31 24

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 35 22

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 35 24

المنصورة 34 23

الاسماعيلية 36 22

السويس 36 23

العريش 34 22

رفح 33 21

راس سدر 37 25

نخل 34 22

نويبع 37 29

طابا 35 26

كاترين 35 21

الطور 36 27

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 36 24

بنى سويف 36 23

المنيا 37 23

اسيوط 38 23

سوهاج 39 25

قنا 41 26

الاقصر 42 27

اسوان 44 27

ادفو 44 27

ابوسمبل 44 28

الوادى الجديد 42 24

شلاتين 39 26

ابورماد 38 27

حلايب 35 27

راس حدربه 35 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 43 29

المدينة 43 27

الرياض 41 25

المنامة 39 31

أبوظبى 42 29

الدوحة 39 30

الكويت 44 25

دمشق 40 18

بيروت 31 26

عمان 36 20

القدس 32 21

غزة 32 24

بغداد 44 25

مسقط 34 28

صنعاء 28 12

الخرطوم 38 27

طرابلس 28 22

تونس 31 20

الجزائر 28 21

الرباط 25 18

أنقرة 33 15

اسطنبول 27 19

اسلام اباد 35 22

نيودلهى 37 27

جاكرتا 34 24

بكين 26 14

كوالالمبور 32 25

طوكيو 30 25

أثينا 29 21

روما 32 17

باريس 30 17

مدريد 28 18

برلين 20 07

لندن 22 13

مونتريال 15 06

موسكو 20 08

نيويورك 26 16

واشنطن 25 17

نواكشوط 32 26

اديس ابابا 22 12