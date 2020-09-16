نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وخطوات تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية 2020 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر تنسيق دبلومات الفنية محرك البحث العلمي "جوجل" في الساعات الاولي من صباح اليوم بالتزامن مع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجية الخاصة بطلاب الدبلومات لتعادل حصولهم علي شهادات البكالوريوس.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تفاصيل عن تنسيق الدبلومات الفنية 2020:

موعد تنسيق طلاب الدبلومة الفنية:

أعلن الدكتور أحمد الحيوي، أمين صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء عن بدا مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية 2020 اعتبارًا من اخر سبتمبر وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق

كيفية تسجيل للطلاب الدبلومة نظام ٥ سنوات:

١-يقوم الطالب بالدخول علي موقع التنسيق .

٢-يحدد نوع المؤهل (صناعي تجارى زراعي سياحي) 3 سنوات أو 5 سنوات.

٣-ويدرج الطالب رقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.

٤-يظهر بيان لطلاب يتضح فيه اسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح، ثم يقوم الطالب بتأكيد البيان بالضغط على مفتاح (الخطوة التالية).

٥-يسجل الطالب رغباته بنفسه ويراجعها ويطبعها، ويتم الترشيح على آخر تعديل سجله الطالب.

٦- يسجل الطالب رغباته بنفسه ويراجعها ويطبعها، ويتم الترشيح على آخر تعديل سجله الطالب.

٧-يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة.

٨- علي الطالب حفظ هذا الرقم لضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

٩-يستطيع الطالب تغير الرغبات عدة مرات اذا رغب في ذلك.

١٠-علي الطالب حفظ هذا الرقم لضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

١١- في حالة فقدان الطالب استمارة النجاح الأصلية المدون بها رقم الجلوس والرقم السري عليه التوجه للإدارة العامة لشؤون الطلاب والامتحانات بوزارة التربية والتعليم لاستخراج بدل فاقد.

كيفية تسجيل دبلومات فنية متوسطة نظام سنتين:

١-يدخل الطالب على موقع التنسيق .

٢-يقوم بتحديد نوع المؤهل ويدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به.

٣-يظهر للطالب بيان توضيحي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية).

٤-يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص به لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، ويمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته.

٥-يسجل الطالب رغباته بنفسه ومراجعتها وطبعها حيث سيتم الترشيح على آخر تعديل سجله الطالب.

٦- في حالة وجود اي مشكلة او استفسار علي الطالب الاتصال بالرقم (19468).

رابط التسجيل:

تسجيل الدخول عبر بوابة الحكومة المصرية "التنسيق" بالضغط علي الرابط التالي (اضغط هنــــــا).