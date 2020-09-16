نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد في المقال التالي
وحذرت الهيئة في بيان، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي، حيث تصل نسبة الرطوبة إلى 87%، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.
وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الخميس طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية.
وأكدت الهيئة أن جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء يشهد طقس شديد الحرارة.
وتتوقع الهيئة أن تكون أبرز الظواهر الجوية غدا الخميس والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار متوسطة 30 % الي رعدية احيانا علي انحاء متفرقة من جنوب سيناء والبحر الأحمر، كما تكون الرياح نشيطة علي معظم انحاء البلاد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة الي معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين وربع والرياح شمالية غربية.
وأشارت الهيئة، إلى أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.
وعن درجات الحرارة غدًا الخميس بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30.
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