أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، متجهة إلى مطار الخرطوم محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى الشعب السودانى الشقيق لتخفيف العبء عنهم فى محنتهم الحالية.





جاء ذلك فى إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة واستمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمواصلة تكثيف الجسر الجوى لتقديم المساعدات العاجلة إلى الأشقاء من متضررى السيول بجمهورية السودان. وأعرب المسؤولون من الجانب السودانى عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمصر قيادة وشعباً وجيشاً على المساعدات المقدمة، وأهمية تلك المساعدات فى تجاوز أزمة السيول التى اجتاحت البلاد مؤخرا، مؤكدين على أن المساعدات المصرية تشير إلى اهتمام مصر بأشقائها من الدول العربية والإفريقية. تأتى تلك المساعدات تعبيرا عن دور مصر المحورى والمهم تجاه أشقائها فى مواجهة الأزمات والتحديات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تواصل رحلات الجسر الجوى لإرسال المساعدات للمتضررين من السيول بالسودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.