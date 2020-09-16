بث مباشر.. العليا للانتخابات تعلن نتيجة إعادة الشيوخ

وكان قد خاض جولة الإعادة 52 مرشحا بانتخابات مجلس الشيوخ، تنافسوا خلالها على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى الجيزة، والقليوبية، وبورسعيد، والإسماعيلية، والمنوفية، وكفرالشيخ، ودمياط، وبنى سويف، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، ومطروح.

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