تقدم 72 مرشحا محتملا لتوقيع الكشف الطبى لخوض إنتخابات مجلس النواب بأسوان

وقال مدير القومسيون الطبى بمديرية الصحة بأسوان الدكتور ماهر لوقا، فى تصريح اليوم الأربعاء، إن 72 من المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس النواب 2020، تقدموا للكشف الطبى وعمل التحاليل حتى اليوم، حيث قام المرشحون بتوريد رسوم الكشف الطبى، لإنهاء إجراءات التحاليل الطبية المطلوبة، داخل القومسيون وتوقيع الكشف الطبى فى تخصصى الباطنة والنفسية لتقديمها فى شهادة معتمدة إلى اللجنة الإنتخابية.

وأشار لوقا، إلى أنه من أبرز المرشحين المحتملين الذين تقدموا حتى الآن، هم عضو مجلس الشعب السابق جابر أبو خليل، ومنى خليل ومرفت عبد الهادى السيد من القيادات النسائية المعروفة بأسوان، إلى جانب مرشحين من حزب مستقبل وطن وعدد من الأحزاب والمستقلين.