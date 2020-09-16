عاجل.. ننشر أسماء الفائزين فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أسماء الفائزين فى إعادة انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، موضحة أن نسبة المشاركة بلغت 10.22%، بعدد أصوات صحيحة 2 مليون صوت بنسبة 84%.





كما أعلنت اللجنة أسماء الفائزين فى جولة الإعادة كالتالى: أبو سريع أبو سريع

هشام أحمد على

محمود فريد محمود شرارة

أشرف ممدوح شعبان

على محمد على العجوانى

عمرو إبراهيم

نبيل حميدة ثروت

محمد قرشى

عادل محمد حجازى أحمد

مجدى أحمد محمد خراجة

محمود عبد الرحيم

مصطفى قدرى

أحمد فوزى أحمد

عبد الحكيم حسانى

أبو النجا محمود عثمان

عبد الفتاح حسن دنقل

محمد عبد العليم حسين محمد

محمد عطالله

مجدى الدين حسيبوا

محمد عبد الحفيظ

أحمد عبد الشافى محمد

عاطف محمد حسنين

رمضان أمام على غنيم

علوانى عبد الحميد علوانى

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