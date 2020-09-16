وزير الرياضة: علامة سلام رسالة من الدولة المصرية لشعوب العالم

أعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ظهر اليوم الأربعاء، فى مؤتمر صحفى بمقر وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الاحتفالية الرياضية لإقامة أكبر علامة سلام فوق سطح الماء وبحضور سامح الشاذلى رئيس الاتحاد المصرى للغوص والانقاذ، والربان ولاء حافظ المرشد بهيئة قناة السويس.





وتقام الاحتفالية المصرية ضمن احتفالات العالم بيوم السلام العالمى والذى يوافق 21 سبتمبر من كل عام، وتتضمن تسجيل أكبر علامة سلام فوق سطح الماء والتسجيل فى موسوعة الأرقام القياسية جينيس بـ500 سباح من جنسيات مختلفة حول العالم، ولكسر الرقم التركى والمسجل بعدد 460 سباحا، وتنظم الاحتفالية فوق سطح مياه بحيرة التمساح بمدينة الإسماعيلية.

وخلال المؤتمر الصحفى، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الاحتفالية تعد بمثابة رسالة سلام ومحبة واعتزاز للعالم، ودعوة إلى عالم قوامه الأساسى الاستقرار والسلام، مشيرا إلى أن السلام الركيزة الأساسية التى تبنى عليها الشعوب والأمم.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن الاحتفالية تعد رسالة سلام من الدولة المصرية والتى تنادى بها الدولة المصرية فى جميع المناسبات بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لشعوب العالم للتسامح ودعم السلام ومكافحة التطرف والإرهاب الذى يلحق بالعالم الأذى والتدمير، مشيراً إلى أن مصر ستظل حاضنة للحضارات وصانعة للسلام.

وتمتد فعاليات الاحتفالية خلال الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر وبالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد، حيث تشهد مدينة شرم الشيخ عددا من الأحداث أهمها أطول مدة بقاء تحت الماء رجال 150 ساعة لكسر الرقم التركى والمسجل بـ 142 ساعة و42 دقيقة و42 ثانية، وأطول مدة بقاء تحت الماء سيدات 55 ساعة لكسر الرقم الأمريكى 51 ساعة و25 دقيقة، كما تتضمن الأحداث أطول سلسة بشرية بعدد 700 غواص لكسر الرقم الأندونيسى والمسجل بعدد 538 غواصا.

وأعلن وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم تدريب 200 من الشباب ذوى القدرات والهمم للمشاركة فى الأحداث التى سيتم تنظيمها مع اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المتفق عليها مع وزارة الصحة المصرية للحفاظ على صحة وسلامة المشاركين.