زار الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة والمشرف على الدير والنائب البابوى، اليوم الأربعاء، دير مارجرجس بالرزيقات فى محافظة الأقصر.



زار الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة والمشرف على الدير والنائب البابوى، اليوم الأربعاء، دير مارجرجس بالرزيقات فى محافظة الأقصر. وكان فى استقبال الأنبا مرقس الراهب القس توماس الرزيقى والراهب القمص شنودة الرزيقى، وتوجه إلى الدير وكان فى استقباله مجمع رهبان الدير العامر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأنبا مرقس يزور دير مارجرجس الرزيقات بالأقصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.