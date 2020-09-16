الرئيس السيسي يُطلق اسم ”شينزو آبي” على المرحلة الجديدة من الجامعة المصرية...

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، اسم "شينزو أبى" على المرحلة الثالثة الجديدة من المجمع العلمي بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالاسكندرية، موجها التحية والشكر لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي على الجهد والتعاون مع مصر.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - في مداخلة له خلال افتتاحه عددا من المنشآت التعليمية بالاسكندرية - " لنا شركاء متفهمون ومتعاونون وحريصون على مد يد العون لمصر، والجامعة المصرية اليابانية نموذج لمثل هذا التعاون، لافتا إلى أنه خلال الخمس سنوات الماضية كان الجهد والتعاون والدعم - سواء في الجامعة أو المدارس اليابانية - مبنيا على تعاون واستعداد من شركائنا في اليابان في المساهمة في بناء قدراتنا التعليمية التي نتمناها لبلدنا".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "أن اليابانيين قالوا إنهم لم يروا في تعاونهم مع أي دولة في العالم قدرة على تنفيذ البرنامج والمشروع مثل المصريين.. متوجها بكل التحية والتقدير باسم مصر وشعبها لليابان على دعمها، ومعربا عن أمله في المزيد من التعاون.

وهنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الياباني الجديد يوشيهيدي سوجا بتوليه هذا المنصب، طبقا لما أعلنه البرلمان الياباني، معربا عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه واستمرار التعاون في المجالات المختلفة خلال المرحلة المقبلة".