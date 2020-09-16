مظاهرة حب وتأييد من المصريين للرئيس على هاشتاج "السيسى مسيرة عطاء"

أصبح تأييد المصريين للرئيس عبد الفتاح السيسى، والتأكيد على قدرته على العبور بمصر من عنق الزجاجة، ووضعها فى مصاف الدول الكبرى والمستقرة، مشهدا متكررا كل يوم على مواقع التواصل الاجتماعى، لا يهدف المصريين به التأكيد على دعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فحسب، ولكنهم يصفعون جماعة الاخوان الإرهابية كل يوم، ويلحقون بهم هزائم متكررة، يؤكدون بها فشل الجماعة الإرهابية فى التحريض على النزول والتظاهر، وزعزعة استقرار الوطن.

واستمرارا لسلسلة الهاشتاجات التى تظهر على رأس الترند يوميا، والتى تدعم الدولة المصرية، والرئيس السيسى، دشن اليوم المصريون هاشتاج "السيسى مسيرة عطاء"، يرصدون فيه انجازات الرئيس خلال السنوات الماضية، وأيضا قدرته على النمو الاقتصادى بمصر، والمشاريع القومية التى بدأها قبل سنوات، ومشاريع أخرى يواصل التقدم بها.

المصريون ضربوا من خلال هذه الهاشتاجات أكثر من عصفور بحجر واحد، فمنها جددوا تفويضهم للسيسى للتخلص من عناصر الجماعة الإرهابية، والاعلان عن رفض دعوات التظاهر، وأيضا رصد أبرز انجازات الدولة المصرية فى السنوات الـ6 الماضيين.

نبض مصر

أحد الحسابات الذى يحمل اسم نبض مصر على تويتر قال "هاتولى رئيس فى العالم بيعمل إنجازات جبارة لبلده وبيقوم بالمجهود اللي بيقوم بيه السيسى عشان يوقف بلده على رجليها ويطورها وينهض بيها علشان تكون دولة قوية وفى مصاف الدول المحترمة، وقال حساب باسم: "مقاتلة من أجل مصر"، وآخر: " رئيس بحجم مصر"

مقاتلة من أجل مصر

فيما قالت سلوى الشربينى: " معاك ياريس.. من البداية ومع مصر لحد يوم الدين.. محفوظة بفضل رب العالمين.. وبفضلك وفضل اولادها المخلصين.. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.. إلى أبد الأبدين"

سلوى الشربينى

شريف عثمان

أما المشارك فى الترند شريف عثمان، فقال " عاشت مصر عزيزة قوية ابيةً .. بشعبها وجيشها وقضائها وأجهزة الأمن بها.. بقيادة رئيسنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى".