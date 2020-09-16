مطران طنطا يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا بكاتدرائية مارجرجس

استقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها اليوم بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس وشهداء طنطا الأبرار وفدا يضم سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر، وسفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتيه، وسفير ألمانيا بالقاهرة سيريل جون.

وذكر بيان صادر اليوم عن مطرانية طنطا وتوابعها أن الوفد ضم أيضا النائب الفرنسي عضو لجنة الشئون الخارجية جان- فرنسوا موبي، وقاموا بزيارة الكاتدرائية ومزار الشهداء الأبرار.

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وقدم نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها شرحا لأهم الأحداث التى مرت بالكنيسة ومراحل التجديد التى مرت بها، كما تفقدوا مزار شهداء الكنيسة والمتحف الخاص بمقتنياتهم وقت وقوع الحادث الإرهابي وقت الاحتفال بأحد السعف في التاسع من أبريل عام 2017، وأدى إلى استشهاد نحو 30 شخصا وإصابة نحو 70 آخرين.

وفي نهاية اللقاء قدم نيافة الأنبا بولا مجموعة من الهدايا التذكارية للضيوف، كما تم التقاط مجموعة من الصور التى توثق للزيارة بحضور الأباء الكهنة رعاة الكنيسة.

يذكر أن كاتدرائية الشهيد مار جرجس وشهداء طنطا، شهدت في التاسع من أبريل 2017 وأثناء الاحتفال بأحد الشعانين، عملا إرهابيا من قبل إرهابي يدعى ممدوح البغدادي، والذي فجر نفسه من خلال حزام ناسف، بعد ما تمكن من الدخول إلى الكنيسة، ما أسفر عن استشهاد 30 وإصابة نحو 70 آخرين، إلى جانب تهشم مقتنيات الكاتدرائية، وقررت قيادات الكنيسة وقتها دفن الشهداء في الكاتدرائية، وذلك تخليدا لذكراهم.

وقامت الدولة المصرية بإعادة ترميم الكنيسة، وافتتاحها في ديسمبر عام 2017، فيما أسست قيادات الكنيسة متحفا يضم متعلقات الشهداء إلى جانب عدد من المقتنيات وآثار الحادث ووضعها داخل فاترينات زجاجية، وعمل مزار للشهداء، وتعد هي المرة الأولى التي يدفن فيها شهداء في نفس مكان الاستشهاد.