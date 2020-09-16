القومي للطفولة والأمومة: توصية الرئيس بحل مشاكل المرأة العاملة يؤكد إيمانه بدورها في التنمية

وجه المجلس القومي للطفولة والأمومة بخالص الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الدعم الكامل الذي يقدمه للأم والطفل دائما والاهتمام ببراعم التنمية وهم الأطفال مستقبل مصر ومراعاة التوفيق بين عمل الأمهات ورعاية أطفالها.

وأعربت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة عن بالغ سعادتها وامتنانها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك لتقديره للأم العاملة والايمان بدورها في التنمية وفي دفع عجلة التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن كلماته خلال افتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة بالإسكندرية اليوم، تعكس مدى الاهتمام بالدور الفعال الذي تقوم به الأم العاملة على كافة الأصعدة، والجهود التي تبذلها والتي زادت خلال الفترة الماضية خصوصا في ظل أزمة جائحة كورونا، خاصة مع قرب بدء العام الدراسي، كما يعكس اهتمام الدولة بالأم والطفل.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب الحكومة بدراسة ظروف المرأة العاملة بصفتها أم خلال العام الدراسي الجديد، ووضع خطة سريعة لحل مشكلة الأمهات العاملات بتنظيم ساعات عملهن لتناسب وضع الأبناء خلال الدراسة.

ويأتي اهتمام الرئيس في إطار المصلحة الفضلى للطفل والذي يحتاج دائما إلى رعاية والدته، خاصة الصغار في مرحلة الطفولة المبكرة، ومصلحة الأم أيضا والتي تحمل على كاهلها أعباء كثيرة.