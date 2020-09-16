المقشة والصندوق أسلحتهم.. الأيادي البيضاء تجمل وتنظف الشوارع.. فيديو

أياد بيضاء ووجوه مبتسمة تقابلها فى الشوارع و الطرقات، لا تكل ولاتمل من العمل، لاتعرف استسلام فى اعتى الظروف القاسية ، آخرها جائحة كورونا، التى أسكنت الكثير من المواطنين فى ربوع مصر منازلهم.

دقت الساعة السابعة صباحا، لنخوض معايشة من أرض الواقع مع العاملين بهيئة نظافة القاهرة فى حى طرة ، لتجد وجوها وايادي دؤبة تسعي لنقل 350 طن من جبال القمامة، الملقاة على جنابت الطريق يوميا ، دون أن يشعر بهم أحد ، يعملون فى صمت ، مصرين على اتمام عملهم ، دون انتظار كلمة شكر، على واجبهم تجاه الأهالي.

يبدأ العمال يومهم بـ "الادعية الخاصة " بكل فرد ، مطالبين الله عز وجل ، أن يعينهم على مايواجهنة من أخطار المهنة ، متمسكين بقناعة الانجاز وأهمية دورهم ، فى المجتمع .

تجولنا فى الشوارع والطرقات ، لرصد الواقع ومايبذلة عمال هيئة النظافة ، لنجد التزاما بخريطة يومية ، تحركهم كالبوصلة ، يحفظون الشوارع بالاسم ، يعملون على مدار الـ 24 ساعة مابين دوام صباحى و اخر مسائي .

يحمل عمال هيئة النظافة ، على عاتقهم مواجهة القمامة ، مشهرين أسحلتها البسيطة فى وجهها ، مابين "مقشة و صندوق" ، مستعينين بالله لانهاء يومهم الشاق ، عقيدتهم العمل بشرف وعدم النخوع امام الاستسلام للصعوبات .

وبنظرات متباعدة مترقبة ، لتحركات العمال ببعض الشوارع الداخلية ، وجدنا انهماك تام فى أداء العمل ، لاعادة صورة الشوارع الى طبيعتها نظيفة ، فى بعض الاحيان يتلقون الاشادات من الاهالى والدعوات و التبريكات .

وجوه تبتسم لكل كلمة جميلة ، ترفع من معنوياتهم ، تبريكة رجل أو سيدة مسنة ، متمسكين بعزيمة قلت هذه الايام ، رافضين الخوف من أمراض قد تصيبهم ، نتيجة اخطار المهنة ، متمسكين بقناعة لقمة العيش الحلال .

ودائما ينقص إخراج الصورة الصحيحة جزء من التنظيم ، فى توقيتات القاء القمامة وهما ما يزيد من مشقة عمال النظافة ، ولتصحيح مسار نظافة الشارع بالطروات ، كل ما يحتجونة تحديد الاهالي وقت يومي ، بدلا من القائها على مدار اليوم ، وهو الحل العملي و السريع للمساهمة فى انهاء مشكلة كثيرة القمامة فى الشوارع .

والتقي دوت الخليج بعض الأهالي ، الذين اشادوا بمجهود هيئة النظافة بطرة ، والاستجابة السريعة لرفع القمامة من الشوارع ، ولكن ماتزال الدائرة ناقصة ، ولن تكتمل دون مشاركة المجتمع المدني ، لنشر الوعى وثقافة التعامل مع بسطاء العمال وإلقاء القمامة فى توقيتات زمنية محددة .

وطالب بعض الأهالي ، بضرورة وجود حوار مجتمع مدنى لاهالي الطروات ، مع هيئة نظافة وتجميل طرة ، للمساهمة فى الحد من مشاكل القمامة ، التى تلقي على مدار اليوم .