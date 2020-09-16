نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبحي يبحث مع رئيس اتحاد الهجن سُبل الارتقاء برياضة الهجن في المقال التالي
وخلال اللقاء، أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة لم ولن تدخر جهدا ً في الوقوف بجانب الاتحاد المصري للهجن، مشيرًا إلى إهتمام الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برياضة الهجن وهو ما ظهر خلال الفترة الماضية من استضافة مصر للعديد من الأحداث الرياضية الخاصة برياضة الهجن.
وأضاف وزير الشباب والرياضة أن رياضة الهجن تعد رمزا وتاريخا كبيرا لقبائلنا العربية يهتم بها ويمارسها شباب قبائلها العربية بإهتمام بالغ.
من جانبه، وجه عيد حمدان الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل للإتحاد المصري للهجن
حضر اللقاء أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، عادل رضوان رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى، محمد الكردي مساعد الوزير، عبدالاول محمد عبدالرحيم معاون الوزير
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