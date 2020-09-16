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الجمعة.. انقطاع مياه الشرب عن 11 منطقة بالجيزة لمدة 15 ساعة

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أحمد جودة - القاهرة - قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اليوم الأربعاء، إنه سيتم قطع المياه عن عدة مناطق وهم (هضبة الأهرام – إسكان الشباب – إسكان الضباط – كفر غطاطي – منشأة البكاري – كوم بكار – كفرة نصار – عزبة جبريل – الكوم الأخضر – فيصل والهرم ومتفرعاتهم من الطالبيه حتي المنصورية)، وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة مساء بعد غدا الجمعة من الساعة التاسعة حتي صباح يوم السبت الموافق 19/9/2020.

وجاء ذلك نظرا لتحويل خط مياه قطر 1000 مم القادم من محطة أكتوبر الجديدة ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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