نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب البيطريين: فتح باب التقدم لشغل منصب رئيس مجلس إدارة (مفكو) في المقال التالي
وأوضح سليم، أن الاتحاد وضع عدة ضوابط للتقدم لشغل المنصبين، من بينها: أن يكون المتقدم لديه خبرة فى مجال الطب البيطرى، وخبرة لا تقل عن 15 عام فى مجال الأدوية البيطرية، ولديه فى إدارة شركات الأدوية، لافتا إلى أن إسناد الإدارة فى الشركة لطبيب بيطرى من خارج أعضاء مجلس الاتحاد، يأتى ضمن اتجاه الاتحاد إلى اختيار ذوى الخبرة فى الإدارة لكافة الشركات التى يملك الاتحاد النسبة التى تمنحه حق الإدارة.
وأشار نقيب البيطريين، إلى أن الاجتماع تطرق إلى الاستعداد لفتح باب الاشتراك بمشروع العلاج، لافتا إلى أنه اقترح تخفيض اشتراك المعاشات والأرامل بالمشروع، أو ثبات قيمته مثل العام الجارى، مراعاة للظروف التى شهدتها مصر جراء جائحة كورونا.
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