صور.. حملة موسعة لنظافة المساجد وتطهيرها بمديرية أوقاف القليوبية

وأوضحت وزارة الأوقاف، فى بيان صحفى، أن ذلك يأتى فى إطار حملة للنظافة الشاملة، وتطهير المساجد وتعقيمها بجميع المحافظات، واستعدادًا لاستقبال الجمعة الرابعة، وتنفيذًا لتوجيهات محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذى يولى المساجد أهمية كبرى.

وأكد مدير مديرية الأوقاف، أننا "لن نتوان فى العمل حتى تظهر بيوت الله بالمظهر الحضارى الذى تستحقه، وأنه على جميع القائمين على أمر المساجد من قيادات وأئمة وعمال بذل أقصى جهدهم حتى تصبح المساجد عنوانا للنظافة والجمال".