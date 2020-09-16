محافظ المنيا يستقبل وفدا من هيئة النيابة الإدارية

استقبل أسامة القاضى، محافظ المنيا، اليوم وفدا من هيئة النيابة الإدارية، لبحث ومناقشة سبل تفعيل التعاون والتنسيق بين المحافظة بأجهزتها التنفيذية، وهيئة النيابة الإدارية من أجل سرعة البت والفصل فى جميع الموضوعات والقضايا.





جاء ذلك بحضور المستشار محمد مصطفى، نائب رئيس الهيئة، ومدير المكتب الفنى للنيابات الإدارية بالمنيا، والمستشار خيرى معوض، نائب رئيس الهيئة، ومدير إدارة الدعوة التأديبية بالمنيا، والمستشار زكى شلقامى، نائب رئيس الهيئة، ورئيس مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة النيابة الإدارية، والمستشار أحمد محمد البدرى، الوكيل العام للنيابة الإدارية بالمنيا. وأشاد المحافظ، بالدور الذى تقوم به جميع الأجهزة الرقابية بشكل عام ومنها هيئة النيابة الإدارية، والتى تعد أحد صروح العدالة فى مصر، مؤكدا استعداده التام لتقديم كل سبل الدعم لأعضاء هيئة النيابة الإدارية، كما توجه بالشكر الخاص للقضاة ومجهوداتهم الفعالة تجاه الوطن والمواطنين لتحقيق العدالة ومحاربة الفساد على أرض مصر. وأكد المحافظ، أننا نعمل من أجل المصلحة العامة ومكافحة جميع أشكال الفساد الإدارى، بمختلف صوره والحفاظ على احترام القانون، وترسيخ هيبة الدولة فى جميع القطاعات.

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