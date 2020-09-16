صور.. مدير مديرية الأوقاف بالسويس يقود حملة نظافة بالمساجد

وأكد راضى، وفقا لبيان صحفى، لوزارة الأوقاف، على أن الحرص على نظافة المساجد من باب تعظيم حرمات الله وتعظيم شعائره، وعلى جميع القائمين على أمر المساجد من قيادات وأئمة وعمال وغيرهم بذل أقصى جهدهم حتى تصبح المساجد عنوانا للنظافة والجمال.

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