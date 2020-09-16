البابا تواضروس يصل كنيسة العذراء والأنبا بيشوى بالكاتدرائية لإلقاء عظته الأسبوعية

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إلى كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأنبا رويس بالعباسية. ويلقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية مساء اليوم بحضور مجموعة من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس والكهنة والشمامسة وعدد محدود من الشعب في ظل تطبيق اجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا أقرأ أيضا .. واستأنف قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية الأربعاء الماضى بعد توقف دام قرابة 6 أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ، وفي إطار قرار الكنيسة وقتها بوقف كافة الأنشطة والقداسات والاجتماعات الروحية. كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة الأب الراهب القمص مينا الأورشليمي كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالعراق. وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن القمص مينا الأورشليمي قدم تقريرًا تمت مناقشته أثناء اللقاء، عن الخدمة الرعوية للكنيسة هناك.

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