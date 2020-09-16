نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس "نظافة القاهرة" يكرم 16 عاملا مثاليا (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم اللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، 16 عامل علي مستوى الهيئة والأفرع التابعة لها في مسابقة العامل المثالي.

وقدم "الشرشابي" شهادات تقدير تكريمًا لجهودهم المبذولة، بالإضافة إلى مكافأة مالية، متمنيًا لهم دوام الإخلاص والتفاني في العمل.

محافظ القاهرة: خفضنا 50% من قيمة التصالح في البناء لتحفيز المواطن

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بجولة مفاجئة لعدد من المراكز التكنولوجية بأحياء العاصمة لمتابعة الاجراءات الخاصة باستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وكيفية التعامل مع توافد المواطنين لسداد رسوم الجدية قبل انتهاء المدة المحددة، بدأها بحي عين شمس ثم حيي شرق وغرب مدينة نصر.

وأكد المحافظ، على رؤساء الأحياء بتسهيل الإجراءات على المواطنين عند استلام الطلبات وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم والرد على استفساراتهم.

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على رؤساء الأحياء بتوفير وسائل الراحة للمواطنين (كراسى ومراوح ومبردات مياه) كما حرص على الاستماع الى اراء المواطنين وأبرز المعوقات التى تواجههم ونسب التخفيض التى تم اقرارها، مشيرًا إلى أنه تم تخفيض قيمة مقابل التصالح في بعض المخالفات لما يقارب 50% من القيم الواردة بالقرارات السابقة استكمالا للتسهيلات التى تقدمها المحافظة للمواطنين وتحفيزا لهم على استكمال الإجراءات ومراعاة للبعد الاجتماعى.

وأشار المحافظ إلى أنه تم مد العمل بالمراكز التكنولوجية العاملة في استقبال طلبات التصالح بكافة أحياء العاصمة حتى السادسة مساء مع استمرار العمل يومي الجمعة والسبت وذلك تيسيرا على المواطنين نظرا للإقبال الكبير على تقديم طلبات التصالح، كما تم إتاحة إمكانية الدفع بعدد من البنوك لتخفيف التزاحم على الأحياء ومراكز خدمة المواطنين وسرعة تسليم الأوراق.

