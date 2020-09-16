الطيران المدنى تستثنى بعض الدول من قرار تحليل PCR قبل 72 ساعة لطول السفر





أعلنت سلطة الطيران المدنى المصرى، استثناء القادمين من دول: "اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت"، من قرار حمل شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة، على أن يسمح لهم بحمله قبل 96 ساعة على الأكثر، من الموعد المحدد للرحلة.

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