- 1/3
- 2/3
- 3/3
جاء ذلك فى إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور على المراكز التكنولوجية والمدارس التى تم تجهيزها، لمتابعة انتظام وسير العمل فى استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء وإزالة أى معوقات.
ووجه السكرتير العام، وفقا لبيان صحفى، اليوم الأربعاء، بتقديم جميع سبل الدعم والتسهيلات اللازمة للمواطنين الراغبين فى التصالح وإنجاز الإجراءات فى أسرع وقت ممكن وتقليل الفترة الزمنية التى يقضيها المواطن لإنهاء إجراءات التصالح، لافتا إلى أنه، بناء على توجيهات محافظ الجيزة فقد تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز بعدم غلق أى مدرسة أو مركز تكنولوجى قبل مغادرة وإنهاء جميع طلبات المواطنين المتواجدين بداخله.
وحرص بدران على الالتقاء بعدد من المواطنين للتعرف على المعوقات والمشكلات التى تواجههم فى تقديم طلبات التصالح والرد على استفساراتهم، موجها بتنظيم الأدوار وتوفير أماكن انتظار إضافية لاستيعاب أكبر قدر من المواطنين ودعم المدرسة والمركز التكنولوجى بموظفين إضافيين ومختصين للرد على أى تساؤلات للمواطنين، كما تابع السكرتير العام أعمال اللجان الفنية بمدينة كرداسة، موجها بسرعة البت فى الطلبات المقدمة للمواطنين، لإنهاء عمليات التصالح وانتظام الانعقاد الدورى للجنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. سكرتير عام الجيزة يتابع استقبال طلبات التصالح بالهرم وكرداسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.