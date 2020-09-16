وزيرة الهجرة تشكر وزيري الصحة والطيران لإعلانهما تيسيرات جديدة للقادمين من الخارج

وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، الشكر إلى وزيرى الصحة والطيران المدني علي الإجراءات التي تم اتخاذها للتيسير على المواطنين القادمين من الخارج.

كان الدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني أعلن عن مد فترة قبول التحليل للقادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت لتكون 96 ساعة علي الاكثر من الموعد المحدد للرحلة نظرا لطول مدة السفر و الترانزيت في تلك المطارات ، مع ضرورة الالتزام بجميع الاجراءات الاحترازية خلال فترة السفر.

كانت سلطة الطيران المدني المصري وجهت عناية جميع شركات الطيران العاملة بجميع المطارات المصرية بأنه يحظر دخول جميع القادمين من جميع الجنسيات بما فيهم الجنسية المصرية الي كافة مطارات جمهورية مصر العربية دون ان يحمل القادم شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبية) قبل 72 ساعة علي الاكثر من الموعد المحدد للرحلة.