لصقها على جسده.. ضبط 31 آيفون مهربة من الإمارات مع راكب في مطار القاهرة .. صور

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الجمارك رقم 1 بمطار القاهرة الدولى برئاسة سامي عبد العزيز مدير إدارة الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من الإمارات اشتبه محمود سعيد جوهر رئيس قسم اللجنة الجمركية في راكب مصرى أثناء محاولته الخروج من لجنة الخط الأخضر بصالة الوصول لارتباكه وقصر مدة سفره حيث بلغت 3 ايام .

وبسؤاله عما إذا كانت يحمل في حقائبه ما يستحق عنه رسوما جمركية أجاب بالنفي، وبوضع حقيبته على جهاز الفحص بالأشعة لم يتبين وجود شيء مخالف بها، إلا أنه تلاحظ لسامي عبد العزيز مدير إدارة الجمرك أن مظهر الراكب العام وملابسه وخطواته في وضع غير طبيعي.

تم تكليف لجنة من كل من أحمد بسيوني مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 ومحمد محمود عمر مأمور الجمرك وبرئاسة هاشم مصطفى هاشم مدير الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا فتبين وجود 31 iPhones مخبأة أسفل ملابس الراكب بلصقها علي جسمه.

قرر الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مبنى الركاب اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.