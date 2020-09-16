أستاذ أثار: دار الكتب والوثائق القومية تضاهى نظيرتها العالمية

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جاء ذلك خلال الندوة التي أقامتها الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ظهر اليوم، بعنوان "التقاويم المصرية بين النشأة والتطور"، برئاسة الأستاذة الدكتورة نيفين موسى، التي كان مقرر إقامتها منذ فترة ولكن جائحة كورونا تسببت في تأجيلها أكثر من مرة، وشهد الندوة الدكتور بختيار عبد الصادق المستشار الثقافي لدولة أوزباكستان وعدد من الأكاديميين والأثريين والإعلاميين.
وأضاف عبد اللطيف أن الدار دائمًا ما تواكب الأحداث المصرية التاريخية ومنها رأس السنة المصرية الجديدة حيث يقدر تاريخ نشأة التقويم المصري بحوالى ألف عام قبل الأسرة الأولى.
وختم عبد اللطيف كلماته قائلًا إن الدار تفتح أبوابها لكل الراغبين في خدمة تراث بلادهم، وتعتبر ندوة اليوم نقطة من المقاط المضيئة لتسليط الضوء على أحد أهم عناصر الحضارة المصرية القديمة وهي التقاويم.
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