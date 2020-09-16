الجمعة.. وزير الأوقاف يفتتح مسجد الأحياء ويتفقد مدينة الحرفيين بالغردقة

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، الجمعة القادم، مسجد الأحياء بمدينة الغردقة، مع إنابة مدير إدارة أوقاف القصير، ورئيس المدينة فى افتتاح مسجد السمان بمدينة القصير، وذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر بواقع 71 مسجدًا خلال هذه الجمعة.





ويؤدى الوزير، وفقا لبيان صحفى اليوم الأربعاء، خطبة الجمعة بمسجد الميناء بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر تحت عنوان: "كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة"، كما يتفقد مع عدد من المسئولين المرحلة الثانية من مدينة الحرفيين بالغردقة.

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