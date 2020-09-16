أبوشقة : لا صحة لما يتردد عن تحديد أسماء وفديين بالقائمة الوطنية

أكد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أنه لا صحة مطلقا لما يتردد من شائعات بأسماء قائمة الوفد فى الائتلاف، سواء بالنسبة للمرشحين فيها من الرجال أو المرأة، مشددا على أن ما يتردد من شائعات بأسماء محددة الهدف منه إثارة البلبلة والفتنة بما يهدد كيان الحزب.





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