تنسيق الجامعات 2020..انطلاق المرحلة الثالثة غدًا 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها اليوم، انه تقرر استقبال رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المرحلة الثالثة وتشمل (بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت:

https://tansik.egypt.gov.eg/application/، خلال الفترة من غدا الخميس الموافق 17/9/2020 ولمدة خمسة أيام تنتهي يوم الاثنين الموافق 21/9/2020.

وأشارت الوزارة إلب انه الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة: الحد الأدني للتقدم لجميع الشعب العليمة والشعبة الأدبية 205 درجة بنسبة 50%.0.

ونوهت بأن مواعيد إدخال الرغبات تكون عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، ويتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.

كما يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.

وأشارت الوزارة إلى أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني وهي "معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة " أو من خلتل الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت، موضحا انه في حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الإلكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 19468 بسعر المكالمة العادية من أي موقع في القاهرة والمحافظات.